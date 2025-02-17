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В НАТО допустили, что США выведут часть войск из Евросоюза

Глава Военного комитета НАТО Драгоне: США могут вывести часть войск из ЕС
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Global Look Press

Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО, считает глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне. Об этом он заявил в беседе с Bloomberg.

»США не выйдут из НАТО. Но вывод части из 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может быть на повестке дня из-за некоторых обязательств, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Тихом океане», — сказал Драгоне.

Он также согласился с тем, что ЕС следует повысить расходы на оборону из-за изменившихся приоритетов США.

14 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в Германии заявили о невозможности мирных переговоров по Украине без Европы.

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