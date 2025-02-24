Дубинский: Зеленский рассчитывает продлить конфликт на Украине еще на два года

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы продлить военный конфликт на территории Украины еще на два года. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

По словам депутата, это «следует из суммы в $100 млрд, вокруг которой он ходит».

«Сейчас война стоит 2,2 трлн гривен ($52,6 млрд. — ред.) в год, а $100 млрд — это 4,2 трлн гривен на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из «дипстейт» нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс Соединенных Штатов, чтобы лишить президента США большинства в нижней палате», — отметил Дубинский.

Депутат считает, что задумка Зеленского является нереализуемой.

«Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения конфликта», — заключил Дубинский.

Также Дубинский заявил, что Верховная рада устроила президенту Украины «холодный душ», указав ему на дверь в присутствии лидеров европейских стран.

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке.