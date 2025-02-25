Постпред Франции при ООН сравнил резолюцию США по Украине с «законом джунглей»

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сравнил резолюцию Соединенных Штатов по Украине с «законом джунглей». Его слова приводит газета Financial Times.

«Нигде не будет мира и безопасности, если агрессия будет поощряться и если победит закон джунглей», — заявил он.

Таким образом, постпред прокомментировал свое решение воздержаться от голосования. В публикации говорится, что представители Британии призвали не уравнивать статус украинской и российской сторон в конфликте.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине — украинско-европейской и американской. Обе были приняты.

Совет Безопасности международной организации также рассмотрел американскую резолюцию. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки причин конфликта.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что итоги голосования в ООН по конфликту на Украине говорят о том, что понимание необходимости устранения первопричин кризиса медленно, но пробивает дорогу.

Ранее в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией.