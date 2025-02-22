В ООН заявили, что США капитулируют перед Россией

У европейских дипломатов складывается впечатление, что США, предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, капитулируют перед Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ООН.

Как передает издание, о наличии такой позиции журналистам рассказал один из дипломатов международной организации.

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Россия внесла в проект поправку, в которой указала на необходимость устранения коренных причин конфликта.

20 февраля стало известно, что Вашингтон впервые с начала конфликта отказался от соавторства антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Документ под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» подготовлен к третьей годовщине конфликта. Его предложили Украина и Евросоюз, авторами выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.