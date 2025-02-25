Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали резолюцию ООН по Украине

Лавров: понимание необходимости устранения первопричин кризиса пробивает дорогу
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Итоги голосования в ООН по конфликту на Украине говорят о том, что понимание необходимости устранения первопричин кризиса медленно, но пробивает дорогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее, в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу», — сказал он.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине — украинско-европейской и американской. Обе были приняты.

Совет Безопасности международной организации также рассмотрел американскую резолюцию. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки причин конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон занимает все более сбалансированную позицию по российско-украинскому конфликту.

Ранее в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами