В МИД РФ прокомментировали резолюцию ООН по Украине

Итоги голосования в ООН по конфликту на Украине говорят о том, что понимание необходимости устранения первопричин кризиса медленно, но пробивает дорогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее, в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу», — сказал он.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине — украинско-европейской и американской. Обе были приняты.

Совет Безопасности международной организации также рассмотрел американскую резолюцию. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки причин конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон занимает все более сбалансированную позицию по российско-украинскому конфликту.

Ранее в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией.