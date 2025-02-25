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«Изменили позицию за три минуты?»: в МИД обвинили Францию и Британию в двойных стандартах

Захарова обвинила Францию и Британию в двойных стандартах при голосовании в ООН
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мария Захарова обвинила Францию и Британию в двойных стандартах при голосовании в ООН по украинскому кризису: в Генассамблее они поддержали антироссийские поправки, а в Совбезе одобрили резолюцию без изменений. Дипломат отметила непоследовательность их решений и подчеркнула, что между двумя голосованиями прошло всего три минуты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения по поводу искренности позиций Франции и Великобритании при голосовании в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по резолюциям, касающимся украинского конфликта.

Она указала на непоследовательность действий этих стран, что, по ее мнению, вызывает вопросы о двойных стандартах в их внешней политике.

Голосование в СБ и ГА ООН

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям, связанным с конфликтом на Украине. Первая резолюция, подготовленная украинскими властями совместно с несколькими европейскими странами, носила антироссийский характер.

Вторая, предложенная США, была сформулирована в более нейтральных формулировках. Обе резолюции были приняты, однако европейские страны внесли в американский документ поправки с антироссийскими формулировками. После этих изменений США воздержались от голосования по собственной резолюции. В результате, обе резолюции получили поддержку 93 государств — наименьшее число голосов «за» за время проведения чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.

Совет Безопасности ООН также рассмотрел американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам. Резолюция призывает к скорейшему прекращению боевых действий и установлению прочного мира, однако не упоминает «агрессию России» или территориальную целостность Украины.

«Двойные стандарты»

Захарова обратила внимание на противоречивые действия Франции и Великобритании. Она подчеркнула, что эти страны, обладая правом вето в Совбезе, могли заблокировать американскую резолюцию, но не сделали этого. Вместо этого они одобрили проект без изменений.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда ТОТ ЖЕ самый американский проект одобрили без поправок?» — задалась она вопросом в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности всего несколько минут ходьбы, и выразила недоумение по поводу того, как быстро Франция и Великобритания изменили свою позицию.

«Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?», — добавила она.

По ее словам, резолюция СБ ООН без осуждения России имеет преимущественное значение перед резолюцией ГА ООН и задает правильные рамки, призывая к миру.

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