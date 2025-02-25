Дипломат указал на прагматичный подход Путина к заявлениям Трампа

У президента РФ Владимира Путина нет никаких иллюзий по поводу последних заявлений главы США Дональда Трампа, российский лидер не раз говорил, что мы никогда не будем смотреть через розовые очки на действия стран Запада и, в первую очередь, США. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Эпоха романтизма закончилась и больше не вернется. Отныне Россия использует только прагматичный подход и оценивает конкретные шаги западных стран и правительств с точки зрения их влияния на интересы нашей страны», — сказал дипломат.

Он убежден, что Владимир Путин здраво и объективно оценивает мотивы и цели новой администрации США.

«Дональд Трамп, судя по всему, намерен действовать жестко и прагматично в интересах своей страны. Помимо того, что он политик, он еще и бизнесмен, поэтому в его поступках будет доминировать сухой расчет. Все его первые шаги и заявления на посту главы государства продиктованы намерениями отстаивать интересы Америки», — заявил Константин Долгов.

Важным дипломат назвал то, что Трамп в настоящий момент демонстрирует готовность по-деловому воспринимать в том числе и российские интересы, вести диалог и искать точки соприкосновения.

По его словам, Дональд Трамп действует в интересах США, а Владимир Путин — в интересах России. Приверженность национальным интересам — хорошая основа для взаимодействия, прагматичного разговора и поиска баланса интересов, добавил Долгов.

«Мы к этому готовы», — заявил он.

При этом Долгов подчеркнул, что большинство европейских политиков «полностью растворились в интересах предыдущего руководства США».

«Переориентироваться европейским политикам крайне сложно. Очевидно, что они толкают себя на обочину мировой политики», — сказал чрезвычайный и полномочный посол России.

Он также подчеркнул, что президент РФ выразил готовность к экономическому сотрудничеству с США в разных сферах, но на равноправной основе.

«Однако президент подтвердил, что приоритетом для нас является российская экономика, промышленность, обеспечение страны необходимым сырьем, развитие технологического потенциала и выход на новые технологические рубежи», — заключил Долгов.

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов и ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина.