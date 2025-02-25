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В Иране отказались вести переговоры по ядерной сделке под давлением США

МИД Ирана: Тегеран не будет вести переговоры по ядерной сделке под давлением США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительство Ирана не будет вести переговоры по ядерной сделке, пока США оказывают давление на страну. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Поэтому не будет никакой возможности проведения прямых переговоров между нами и США по ядерному вопросу, пока будет реализовываться в этой [существующей] форме максимальное давление», — сказал иранский министр.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие. Он напомнил, что недавно глава Белого дома подписал указ о максимальном давлении на Иран.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.

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