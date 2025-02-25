Трамп заявил о необходимости возобновить строительство нефтепровода из Канады

Президент США Дональд Трамп потребовал возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать Канаду с американским штатом Небраска. Об этом пишет Bloomberg.

Он заявил, что канадская компания-подрядчик TC Energy, занимавшаяся строительством трубопровода, должна продолжить работу. Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за решение прекратить постройку.

«Мы хотим, чтобы трубопровод Keystone XL был построен», — заявил Трамп.

До этого Трамп заявлял, что Украина за оказанную ей помощь должна расплатиться с США не только редкоземельными металлами, но и нефтью, и «чем угодно».

Незадолго до этого Трамп заявил, что он договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну.

Ранее сообщалось, что США хотят ввести пошлины на нефть, газ, сталь, алюминий, медь и чипы.