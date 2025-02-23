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Трамп рассказал, как Украина сможет расплатиться с США за выделенную помощь

Трамп: Украина может расплатиться за помощь нефтью и чем угодно
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Украина должна расплатиться за помощь США не только редкоземельными металлами, но и нефтью, и «чем угодно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC).

«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», — сказал он.

Американский президент добавил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым. Стороны продолжают работать над скорейшим заключением сделки, добавил политик.

Стороны продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Напомним, первый вариант договора был отвергнут украинской стороной. Есть вероятность, что новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего. Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. Более подробно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут отключить Украине Starlink, если Зеленский сорвет сделку по ресурсам.

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