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США приготовились забрать у России основного покупателя нефти

Трамп заявил, что премьер Индии согласился сделать США ведущим поставщиком нефти
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Carl Court/Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что он договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну, пишет агентство ТАСС.

Таких договоренностей президенты достигли в ходе переговоров. На совместной с Моди пресс-конференции Трамп заявил о планах по совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории, пролегающего через Израиль и Италию.

Кроме того, Индия обязалась реформировать свое законодательство для прихода в страну американских ядерных технологий.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

После этого 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь. По словам источников агентства Reuters, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — 5 встали около китайских портов, 7 — у Сингапура.

15 января сообщалось, что поставки российских нефтепродуктов в Индию в октябре 2024 года снизились в 12 раз относительно такого же месяца годом ранее.

Ранее стало известно, что один из главных покупателей российской нефти решил покупать ее из всех источников.

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