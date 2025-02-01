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США хотят ввести пошлины на нефть, газ, сталь, алюминий, медь и чипы

Трамп заявил о планах ввести пошлины на нефть, газ, сталь, алюминий, медь и чипы
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на нефть, газ, сталь, алюминий, медь и чипы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, пошлины на чипы, нефть и газ могут быть введены уже 18 февраля.

«Постепенно мы введем пошлины на чипы. Мы введем пошлины на нефть и газ. Это произойдет довольно скоро <...> Это будут огромные деньги для нашей страны, огромные деньги», — поделился Трамп.

Он добавил, что США уже ввели пошлины на сталь и таким образом спасли сталелитейную промышленность, но Белый дом намерен их увеличить.

Трамп уточнил, что введение пошлин на медь потребует больше времени.

До этого Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика в любом случае не смогут предотвратить введение пошлин на свой экспорт в Соединенные Штаты.

Отвечая на вопрос о причинах введения новых пошлин, Трамп отметил, что Канада должна нести ответственность за то, что с ее территории поступает значительный объем контрабанды наркотиков, в частности, фентанила, в производстве которого Трамп обвиняет Китай. Мексика также нелегально поставляет в США огромные объемы наркотических средств, как из Китая, так и из Южной Америки.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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