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В Кремле прокомментировали резолюцию ООН по Украине

Песков о резолюции ООН по Украине: РФ приветствует сбалансированную позицию США
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Постпредство России при ООН

Москва видит, что Вашингтон занимает все более сбалансированную позицию по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя принятый Советом Безопасности ООН проект резолюции.

«Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине. Мы это приветствуем, считаем, что сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование», — сказал Песков.

Касательно позиции европейских стран, отметил он, пока о сбалансированности речи нет. Возможно, по итогам контактов европейцев с американцами, в Европе будут как-то тяготеть к большему балансу, добавил представитель Кремля.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине — украинско-европейской и американской. Обе были приняты.

Совет Безопасности международной организации также рассмотрел американскую резолюцию. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки причин конфликта.

Ранее в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией.

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