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Во Франции обеспокоились возможным размещением истребителей с ядерным оружием в ФРГ

Филиппо ужаснулся возможным размещением французских истребителей с ЯО в ФРГ
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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал идею размещения французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Это очень серьезно! Силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции!» — написал политик.

До этого британская газета The Daily Telegraph писала, что французские реактивные истребители, вооруженные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, если американские войска будут выведены из Европы. Французский чиновник в разговоре с газетой заявил, что разместить на территории Германии несколько французских истребителей, несущих ядерное оружие, несложно.

По его словам, это могло бы стать «серьезным сигналом» для России. Кроме того, считают источники издания, это могло бы побудить руководство Великобритании последовать примеру Франции.

Ранее во Франции назвали «унижением» отказ Трампа встречать Макрона у Белого дома.

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