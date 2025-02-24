Во Франции назвали «унижением» отказ Трампа встречать Макрона у Белого дома

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» ситуацию во время визита Эммануэля Макрона в Белый дом, когда президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать своего коллегу. Публикация появилась на странице политика в соцсети Х.

«Какое унижение после стольких лет раболепства… Когда Франция перестает мыслить самостоятельно, вот чем это заканчивается», — написал Дюпон-Эньян.

Он призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернулась «независимая Франция».

Видеозапись с визитом президента Франции в Белый дом распространилась в сети. На кадрах можно увидеть, как к Белому дому подъезжает автомобиль марки «Шевроле» с флагами США и Франции. Машина издала несколько сигналов, но президент США не вышел поприветствовать французского коллегу. В итоге Макрон махнул рукой собравшимся журналистам и вошел в здание.

До этого Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок» и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, указал Путин.

Ранее Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.