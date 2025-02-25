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В Госдуме заявили, что встречи России и США помогут решить экономические вопросы

Депутат Думы Чепа: новые встречи РФ и США помогут решить экономические вопросы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Новые раунды диалога между Россией и США призваны решить актуальные экономические и стратегические вопросы. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Помимо острой ситуации на Украине, обсуждаться будут вопросы разоружения и укрепления экономических связей. Наших стран объединяет множество взаимовыгодных направлений сотрудничества», — отметил парламентарий.

Чепа акцентировал, что важнейшим приоритетом для обеих сторон станет координация логистики и повестка встречи на высшем уровне.

«Урегулирование вопросов безопасности и процедурных деталей крайне важно. Даты саммита менее значимы, чем содержательный диалог и тщательная подготовка. Главное — готовность сторон обсуждать новые форматы взаимодействия», — сказал Чепа.

25 февраля Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее в России ответили, зачем Путин предложил США сотрудничать по ресурсам Донбасса.

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