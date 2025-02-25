Нидерланды поддержали план главы евродипломатии по военной помощи Украине

Нидерланды планируют реализовать «амбициозный» план главы европейской дипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на текущий год. Об этом в социальной сети Х сообщил глава министерства иностранных дел королевства Каспар Велдкамп.

«Я поддерживаю план верховного представителя Европейского союза Каи Каллас по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине», — сказал он.

Велдкамп подчеркнул, что «Нидерланды желают реализовать этот амбициозный план».

«Все страны-члены должны внести свой вклад в это», — написал он.

Накануне газета Politico писала, что некоторые страны Европейского союза выступили против предложения главы евродипломатии Каи Каллас по усилению военной поддержки Украины в 2025 году, некоторые государства блока попросили время для обдумывания инициативы.

24 февраля Каллас сообщила, что доложила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году.

Каллас отметила, что все детали и цифры по этому вопросу будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта. По ее мнению, военная поддержка Украины должна усилить ее позицию на возможных мирных переговорах. Глава евродипломатии уточнила, что на заседании совета эта инициатива получила «очень ясную поддержку», и относительно ее применения была «выражена настоящая воля».

Ранее в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России.