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Евросоюз обсудит инициативу по усилению вооружения Украины

Каллас: Евросоюз обсудит 6 марта инициативу по усилению поддержки Украины
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Kenzo Tribouillard/AP

Глава евродиломатии Кая Каллас сообщила, что доложила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Каллас отметила, что все детали и цифры по этому вопросу будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта. По ее мнению, военная поддержка Украины должна усилить ее позицию на возможных мирных переговорах. Глава евродиломатии уточнила, что на заседании совета эта инициатива получила «очень ясную поддержку», и относительно ее применения была «выражена настоящая воля».

До этого Каллас заявила, что Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России.

24 февраля вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что ЕС по примеру США может также попросить Украину вернуть потраченные на ее поддержку деньги.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию страны свои войска.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.

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