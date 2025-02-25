Вайдель и Крупалла продолжат руководить фракцией АдГ в бундестаге

DPA: Вайдель и Крупалла останутся во главе фракции АдГ в Бундестаге

Сопредседатели «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла останутся во главе фракции в бундестаге. Как пишет агентство DPA, их кандидатуры утвердили на заседании АдГ после прошедших досрочных парламентских выборов.

По данным агентства, Вайдель и Крупалла получили 135 из 144 отданных голосов. Семеро депутатов высказались против, еще двое воздержались.

Досрочные парламентские выборы в ФРГ прошли 23 февраля, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По имеющимся данным, за ХДС/ХСС проголосовали 28,6% избирателей. Второе место заняла «Альтернатива для Германии»), набравшая 20,8% голосов. На третьем месте оказалась правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 16,4%.

По итогам этих выборов новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц. После своей победы он заявил, что хочет добиться «реальной независимости» Европы от США. Политик также обвинил Соединенные Штаты в «совершенно возмутительном» вмешательстве в избирательную компанию и сравнил комментарии из-за океана с «враждебным вмешательством со стороны РФ».

Ранее будущий канцлер Германии заявил об ухудшении ситуации в Европе.