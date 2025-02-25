Будущий канцлер Германии заявил об ухудшении ситуации в Европе

Обстановка в Европе сейчас такова, что на «часах Судного дня» настало «без пяти минут полночь». Об этом заявил будущий канцлер Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает The Guardian.

Политик заявил, что Европа должна действовать быстро, чтобы улучшить свою обороноспособность на фоне изменения политического курса США, где девизом страны стал лозунг «Америка одна».

«Для Европы на самом деле осталось без пяти минут полночь», — отметил Мерц.

Он добавил, что сейчас акцентирует внимание на нестабильной геополитической обстановке, но в то же время будет стремиться к хорошим отношениям с Вашингтоном.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца.