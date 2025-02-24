Победу на досрочных парламентских выборах в ФРГ одержали консерваторы

ХДС/ХСС набрал 28,6% и занял первое место на досрочных выборах в бундестаг

На прошедших 23 февраля досрочных парламентских выборах в ФРГ победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом, ссылаясь на Федеральную избирательную комиссию, сообщает ТАСС.

По предварительным официальным данным, за ХДС/ХСС проголосовали 28,6% участвовавших в голосовании избирателей. Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с самым худшим результатом за время существования ФРГ — 16,4% оказалась на третьем месте.

В бундестаг также прошли «Зеленые» с 11,6% и Левая партия с 8,8%.

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия (СвДП). Партии Вагенкнехт для попадания в парламент не хватило всего 0,028%.

Таким образом, ХДС/ХСС получит 208 мест в бундестаге, АдГ — 151, СДПГ — 121, «Зеленые» — 85, Левая партия — 64. Одно парламентское место получит беспартийный депутат.

24 февраля сообщалось, что правопопулистская АдГ одержала победу во всех пяти федеральных землях, ранее входивших в состав ГДР.

Ранее Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах.