Начальник генштаба Эстонии Карус: Украина еще может победить в конфликте с РФ

Спустя три года боевых действий Украина все еще может одержать победу в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью радиостанции ERR.

«Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?» – сказал Карус.

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что если конфликт на Украине не закончится «справедливо», то Россия якобы будет нагнетать эскалацию и может атаковать Европу.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска.

Ранее в Госдуме заявили о превращении России в сверхдержаву за три года СВО.