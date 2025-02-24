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В Госдуме заявили о превращении России в сверхдержаву за три года СВО

Депутат Заварзин заявил, что Россия превратилась в сверхдержаву за три года СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

За три года проведения спецоперации на Украине Россия превратилась в сверхдержаву, интересы которой необходимо учитывать. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин.

Парламентарий подчеркнул, что «победа уже за нами», однако надо идти дальше, поскольку работы очень много по всем направлениям. Речь идет в том числе и о новом мироустройстве, указал Заварзин. По его словам, однополярный мир закончился и теперь надо учитывать интересы России, поскольку она «не какая-то региональная держава, а сверхдержава».

«Результаты СВО — это итоги переговоров, это начало движения с Соединенными Штатами. Если бы у нас не было успехов, я уверен, что было бы по-другому. Поэтому то, что сделал Верховный главнокомандующий, что мы своевременно сделали правильные, определенные выводы на начальной стадии СВО, все решило», — заявил депутат.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о необходимости довести Украину до демилитаризации и денацификации, чтобы обеспечить безопасность России. Он также подчеркнул недопустимость членства республики в НАТО или любом другом военном союзе, направленном против Москвы.

Ранее Порошенко рассказал о необычной просьбе к Зеленскому 24 февраля 2022 года.

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