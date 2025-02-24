Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России

Подоляк заявил, что Россия якобы может атаковать Европу при победе на Украине
close
Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что если конфликт на Украине не закончится «справедливо», то Россия якобы будет нагнетать эскалацию и может атаковать Европу, в том числе Сувалкский коридор. Его слова приводит польская радиостанция Onet.

«Россия также понимает, что Европа сейчас слаба, и в то время, когда выстраиваются новые концепции безопасности, она не сможет себя защитить. Путин начнет наращивать уровень эскалации. Они начнут атаковать Европу, провоцировать, вмешиваться в выборы, проводить саботаж и в конечном итоге атаковать Северную Европу, Сувалкский коридор и другие места», — порассуждал Подоляк.

Он назвал такое развитие «единственным возможным сценарием» в случае, если конфликт на Украине не закончится на «справедливых условиях». О чем конкретно идет речь, Подоляк не уточнил.

Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС с РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.

Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами