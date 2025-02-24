В офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что если конфликт на Украине не закончится «справедливо», то Россия якобы будет нагнетать эскалацию и может атаковать Европу, в том числе Сувалкский коридор. Его слова приводит польская радиостанция Onet.
«Россия также понимает, что Европа сейчас слаба, и в то время, когда выстраиваются новые концепции безопасности, она не сможет себя защитить. Путин начнет наращивать уровень эскалации. Они начнут атаковать Европу, провоцировать, вмешиваться в выборы, проводить саботаж и в конечном итоге атаковать Северную Европу, Сувалкский коридор и другие места», — порассуждал Подоляк.
Он назвал такое развитие «единственным возможным сценарием» в случае, если конфликт на Украине не закончится на «справедливых условиях». О чем конкретно идет речь, Подоляк не уточнил.
Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС с РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.
Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.