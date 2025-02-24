В офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России

Подоляк заявил, что Россия якобы может атаковать Европу при победе на Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что если конфликт на Украине не закончится «справедливо», то Россия якобы будет нагнетать эскалацию и может атаковать Европу, в том числе Сувалкский коридор. Его слова приводит польская радиостанция Onet.

«Россия также понимает, что Европа сейчас слаба, и в то время, когда выстраиваются новые концепции безопасности, она не сможет себя защитить. Путин начнет наращивать уровень эскалации. Они начнут атаковать Европу, провоцировать, вмешиваться в выборы, проводить саботаж и в конечном итоге атаковать Северную Европу, Сувалкский коридор и другие места», — порассуждал Подоляк.

Он назвал такое развитие «единственным возможным сценарием» в случае, если конфликт на Украине не закончится на «справедливых условиях». О чем конкретно идет речь, Подоляк не уточнил.

Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС с РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.

Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.