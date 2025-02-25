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Глава МИД Чехии усомнился, что диалог России и США «может что-то изменить»

Глава МИД Липавский: неприемлемо, когда Украине и Европе диктуют новые правила
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Hadi Mizban/AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский усомнился, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами могут «что-то изменить», но призвал Европу не быть пассивным наблюдателем в вопросах собственной безопасности. Его слова приводит Novinky.

«Тот факт, что Россия и Соединенные Штаты вместе открыли линию дебатов, не означает, что результат этих дебатов действительно может что-то изменить», – сказал Липавский.

По его словам, такое развитие событий является сигналом к действию и Европе нужно предпринять «шаги, абсолютно необходимые в сегодняшней ситуации». В таком случае больше не придется говорить «о детских столах или о том, перед дверью ли или за дверью» находится Европа, потому что она станет частью тех или иных решений по вопросу безопасности.

Он счел неприемлемой ситуацию, когда Украине или другим странам «диктуют новый порядок». Континент должен быть готов защищаться и действовать, указал глава МИД Чехии.

До этого Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок» и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, указал Путин.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.

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