Дубинский заявил о «холодном душе» Зеленскому от Рады на глазах у Европы

Верховная рада устроила президенту Украины Владимиру Зеленскому «холодный душ», указав ему на дверь в присутствии лидеров европейских стран. Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

«Парламент показал Зеленскому на дверь — и сделал это при Европе. Верховная рада срежиссировала холодный душ для Зеленского прямо на глазах у еврокомиссаров и представителей европейских стран», — написал Дубинский.

Депутат назвал результаты голосования, которые прошли за продолжение Зеленским своих полномочий, «показательной пощечиной». По его словам, представители европейских стран приехали в Киев услышать о стабильности и поддержке власти, а увидели «трещины на верхушке» и парламент, который фактически ставит Зеленского на таймер обратного отсчета.

Также Дубинский заявил, что Украина не может позволить себе лидеров «с истекшим сроком годности», которые ищут внешние гарантии вместо того, чтобы формировать внутреннюю силу. Он считает, что сейчас самое время для ответственных украинских политиков прекратить играть по правилам слабых и вернуть государству субъектность.

24 февраля в Киеве состоялся саммит, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта и рассматривались гарантии безопасности Украины. Для встречи с Владимиром Зеленским в столицу Украины прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта, а также президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, премьеры-министры Канады, Эстонии и Испании Джастин Трюдо, Кристен Михал и Педро Санчес.

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке.