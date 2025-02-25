Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали опубликованный СМИ список погибших на СВО россиян

Песков: данные о потерях на СВО могут предоставляться только через Минобороны РФ
close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал публикацию «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) со списком погибших за последние три года россиян в ходе спецоперации.

«Я не знаю, что это за издание, не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — заявил он.

По словам Пескова, любая информация о потерях на линии фронта может предоставляться только через Минобороны РФ.

До этого агентство Reuters писало, что более шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей, а тысячи людей погибли в ходе боевых действий. В публикации говорится, что оценки западных общественных деятелей и данные отчетов разведки различаются, однако они подтверждают потери с российской и украинской сторон.

О потерях ВСУ сообщил и ТАСС. Из подсчетов агентства следует, что с начала СВО потери составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными. Из них Киев лишился около 80 тысяч военных с начала года.

По данным Минобороны, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тысяч человек, в 2023 году — 405,4 тысяч бойцов. В 2024 году войска Украины потеряли более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет СВО.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами