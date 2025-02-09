Украинский лидер Владимир Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он назвал Зеленского Павлом Чичиковым современности из произведения Николая Гоголя, который наживается на душах солдат ВСУ. Поскольку «одно дело выделять из бюджета деньги на десять солдат, а другое – на троих», потому что оставшиеся семь ликвидированы или пропали без вести, указал Дубинский.

До этого подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках сохранить власть любыми средствами. По его словам, Зеленский не заинтересован в защите народа Украины, а заинтересован в защите самого себя. Он пойдет на любые меры, чтобы удержаться у власти, считает Дэвис.

Подполковник утверждает, что возможная сделка между Вашингтоном и Киевом по добыче полезных ископаемых на территории республики показывает, что Зеленскому не нужно прекращать конфликт.

Ранее Захарова указала на неожиданное признание Зеленского о завершении конфликта на Украине.