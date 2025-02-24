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В Британии раскрыли число погибших и беженцев на Украине

ТАСС: потери ВСУ с начала СВО составили 1,08 млн военных убитыми и ранеными
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Более шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей, а тысячи людей погибли в ходе боевых действий. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Военные потери были катастрофическими, хотя они тщательно скрываются», — говорится в статье.

По данным агентства, оценки западных общественных деятелей и данные отчетов разведки различаются, однако они подтверждают потери с российской и украинской сторон.

О потерях ВСУ сообщил и ТАСС. Из подсчетов агентства следует, что с начала СВО потери составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными. Из них Киев лишился около 80 тысяч военных с начала года. По данным Минобороны, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тысяч человек, в 2023 году — 405,4 тысяч бойцов. В 2024 году войска Украины потеряли более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет СВО.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC допустил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть на «десятки тысяч» больше, чем в официальных документах за счет пропавших без вести. По его словам, на сегодняшний день безвозвратные потери ВСУ в живой силе составляют 46 тыс. военных, при этом раненых насчитывается 380 тыс.

5 февраля Зеленский называл другие данные. Тогда он заявлял, что ВСУ за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

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