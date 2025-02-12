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Слуцкий объяснил, для каких целей ВСУ могут использовать миротворцев

Слуцкий: Киев использует миротворцев как прикрытие для перевооружения ВСУ
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Petrov Sergey/Global Look Press

Появление миротворцев на Украине может стать прикрытием для Киева, чтобы перевооружить свою армию. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пит Хегсет <…> говорит о миротворцах на Украине <...>. Но такой миротворческий корпус может быть очередным прикрытием для заморозки конфликта и перевооружения ВСУ для реванша на антироссийском плацдарме», — высказал мнение политик.

Он отметил, что РФ вряд ли согласится с таким развитием событий.

1 февраля агентство Bloomberg заявило, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Журналисты также напомнили, что в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что «миротворцы», которые прибудут на Украину без согласия России, станут военной целью.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине.

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