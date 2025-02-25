На Украине повторно рассмотрят постановление о продлении полномочий Зеленского

В Верховной Раде Украины проведут повторное рассмотрение постановления на продление полномочий президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

По его словам, постановление парламента о продлении полномочий украинского лидера «до вступления в должность новоизбранного президента Украины» провалилось на голосовании. В поддержку инициативы проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После этого был создан новый проект аналогичного содержания.

«Профильный комитет повторно рассмотрел «постановление о демократии» и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)», — заявил он.

Бывший депутат Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в свою очередь заявил, что голосование за постановление в поддержку продолжения полномочий Зеленского свидетельствует о том, что он потерял поддержку парламента, а скоро лишится и власти.

Официальные полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года.

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке.