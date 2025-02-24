Зеленскому предрекли скорую потерю власти без поддержки Рады

Голосование в Верховной раде (ВР) за постановление в поддержку продолжения полномочий президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он потерял поддержку парламента, а скоро лишится и власти. Об этом заявил экс-депутат ВР, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, пишет ТАСС.

Он отметил, что даже лояльные Зеленскому фракции не сумели набрать необходимого количества голосов, чтобы обеспечить ему сохранение власти. По словам Килинкарова, без поддержки Рады президент является «абсолютно номинальной фигурой», не имеющей тех возможностей, которые у него имеются на сегодняшний день.

При этом экс-депутат назвал документ о продлении полномочий Зеленского крайне сомнительным с юридической точки зрения, поскольку все полномочия президента указаны в конституции страны и не могут продлеваться даже на один день.

24 февраля ВР провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих президентских полномочий. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

Депутат Рады Александр Дубинский назвал результаты голосования «показательной пощечиной» и «холодным душем» для Зеленского. По его словам, представители европейских стран приехали в Киев услышать о стабильности и поддержке власти, а увидели «трещины на верхушке» и парламент, который фактически ставит президента на таймер обратного отсчета.

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке.