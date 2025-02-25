В США собирается группа мира по Украине

Путин: Си Цзиньпин сообщил о собирающейся в Нью-Йорке группе мира по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил о предстоящей встрече в Нью-Йорке группы сторонников мирного урегулирования конфликта на Украине, инициаторами которой являются страны БРИКС, пишет РИА Новости.

По словам Путина, информация о собрании была получена им в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не только поддерживает инициативу по созданию такой группы, но и выражает благодарность ее инициаторам за стремление к достижению мира.

«Я сегодня только разговаривал с председателем КНР, и мы тоже об этом (о собирающейся в Нью-Йорке группе мира — прим. ред.) говорили. Он меня проинформировал о том, что группа мира в Нью-Йорке опять соберется, будет обсуждать это. Мы не только приветствуем, но и благодарны партнерам», — сказал Путин.

Глава государства не уточнил конкретные даты и повестку заседания.

До этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. Отмечается, что за документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.