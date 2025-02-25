Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он считает, что после поражения Украины Евросоюз ожидает «украинский синдром». Это приведет к ослаблению власти Брюсселя и кризису евроинтеграции, вплоть до откола от ЕС ряда государств, а в будущем — до возможного распада объединения.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США заявил, что Париж и Лондон разработали стратегию обеспечения безопасности Украины, которая может предусматривать направление военных контингентов в зону конфликта.

Накануне глава евродиломатии Кая Каллас сообщила, что доложила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году. Каллас отметила, что все детали и цифры по этому вопросу будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.