Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков рассказал о последствиях мира на Украине

Пушков: завершение украинского конфликта может спровоцировать распад Евросоюза
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он считает, что после поражения Украины Евросоюз ожидает «украинский синдром». Это приведет к ослаблению власти Брюсселя и кризису евроинтеграции, вплоть до откола от ЕС ряда государств, а в будущем — до возможного распада объединения.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США заявил, что Париж и Лондон разработали стратегию обеспечения безопасности Украины, которая может предусматривать направление военных контингентов в зону конфликта.

Накануне глава евродиломатии Кая Каллас сообщила, что доложила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году. Каллас отметила, что все детали и цифры по этому вопросу будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами