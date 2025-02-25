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В Германии объяснили позицию Мерца по войскам на Украине

Политик ФРГ Нимайер: Мерц не отправит войска на Украину, так как знает историю
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Будущий канцлер Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, скорее всего, не отправит войска на Украину после заключения перемирия, поскольку он хорошо знает историю. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, его слова приводит РИА Новости.

«Он говорил, что этот вопрос не «на столе», и я не думаю, что он изменит эту позицию», — сказал Нимайер.

Политик отметил, что будущий канцлер является «достаточно осторожным», он понимает, что Германии не стоит отправлять военнослужащих на Украину.

Накануне Мерц заявил, что обстановка в Европе в данный момент такова, что на «часах Судного дня» настало «без пяти минут полночь».

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца.

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