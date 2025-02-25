Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ и Казахстан обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества

Токаев и Новак обсудили укрепление сотрудничества в торговле и энергетике
close
Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с вице-премьером России Александром Новаком в Астане обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сферах энергетики и торговли. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. <...> Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана также подчеркнул, что сегодня отношения России и Казахстана развиваются весьма динамично, «в духе дружбы, добрососедства и союзничества». В свою очередь Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от российского главы Владимира Путина, заявив о высоком уровне диалога и сотрудничества между государствами.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой Минобороны Казахстана Русланом Жаксылыковым назвал союзнические отношения двух стран важнейшим фактором для поддержания стабильности в Центральной Азии. Белоусов также назвал Казахстан стратегическим партнером России, подчеркнув, что государства выстраивают взаимодействие в военной сфере.

Ранее Токаев заявил о незыблемости отношений России и Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами