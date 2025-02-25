РФ и Казахстан обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества

Токаев и Новак обсудили укрепление сотрудничества в торговле и энергетике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с вице-премьером России Александром Новаком в Астане обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сферах энергетики и торговли. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. <...> Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана также подчеркнул, что сегодня отношения России и Казахстана развиваются весьма динамично, «в духе дружбы, добрососедства и союзничества». В свою очередь Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от российского главы Владимира Путина, заявив о высоком уровне диалога и сотрудничества между государствами.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой Минобороны Казахстана Русланом Жаксылыковым назвал союзнические отношения двух стран важнейшим фактором для поддержания стабильности в Центральной Азии. Белоусов также назвал Казахстан стратегическим партнером России, подчеркнув, что государства выстраивают взаимодействие в военной сфере.

Ранее Токаев заявил о незыблемости отношений России и Казахстана.