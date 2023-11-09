Токаев заявил о незыблемости отношений России и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения между республикой и Российской Федерацией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном формате, передает РИА Новости.

Вместе с тем казахстанский лидер отметил, что не только правительства двух стран, но и их народы «хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества».

Он также указал, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами. В их сотрудничестве и взаимоотношениях не существует «каких-либо принципиальных вопросов или проблем», подчеркнул глава республики.

«В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», — добавил Токаев.

9 ноября президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с Токаевым в Астане заявил, что их страны являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками.

Самолет Путина приземлился в Астане рано утром 9 ноября.

Главы Российской Федерации и Республики Казахстан в ходе личной встречи обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах.

Эта встреча Путина и Токаева стала пятой в 2023 году.

Ранее Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога».