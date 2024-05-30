Союзнические отношения РФ и Казахстана сочли основой стабильности в Центральной Азии

Взаимодействие России и Казахстана стало важнейшим фактором поддержания стабильности в Центральной Азии. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов на рабочей встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате, передает ТАСС.

«Казахстан — союзник и стратегический партнер России», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что, таким образом, страны выстраивают взаимодействие в военной сфере.

Глава ведомства охарактеризовал ситуацию в мире как «крайне сложную», которая имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

В начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийский экономический союз. По словам Токаева, ЕАЭС нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

До этого российский президент Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношений с Талибаном (организация запрещена в России).

Ранее в МИД назвали мифом данные о «невыгодности» пребывания России в ЕАЭС.