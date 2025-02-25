Макрон заявил о наличии «хороших причин» для диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, существуют веские основания для возобновления коммуникации между двумя странами. Об этом он сообщил во время визита в США, трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.

Макрон подчеркнул, что поддержание контактов между мировыми лидерами необходимо даже при наличии разногласий. Он также отметил, что смена администрации в США требует переосмысления международных подходов, и диалог с Россией может сыграть конструктивную роль в этом процессе.

Помимо этого, французский лидер также заявил, что изъятие замороженных российских активов противоречит нормам международного права. По его мнению, этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.