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Дипломат РФ ответил главе МИД Франции, отказавшемуся общаться с Лавровым

Дипломат Ульянов заявил, что Лаврову незачем звонить главе МИД Франции
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Petrov Sergey/news.ru, IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале отреагировал на интервью главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро.

На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства республики дал интервью LCI, в котором заявил, что не поднимет трубку в случае звонка российского коллеги Сергея Лаврова.

По мнению Ульянова, Барро будет разочарован.

«Трудно представить, что С.В.Лавров попытается ему позвонить. Зачем?» — написал российский постред.

Год назад президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на форуме «Украина. Год 2024» спросили, ответил бы он на звонок российского коллеги Владимира Путина посреди ночи. Тогда украинский лидер отшутился: «У него ведь нет телефона. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года не работаю».

Ранее президент Польши назвал неожиданную причину звонка Шольца Путину.

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