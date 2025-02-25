Российский дипломат сообщил, когда Украину пригласят на переговоры о мире

Постпред РФ Ульянов: Киев пригласят за стол переговоров в свое время

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале призвал не волноваться из-за того, что Киев пока не участвует в переговорах о мире на Украине.

Дипломат рассказал, что западные чиновники часто спрашивают, почему республика не задействована в обсуждении урегулирования конфликта на своей территории.

«Они (западные чиновники. — «Газета.Ru») не задавали этот вопрос, когда они с Киевом устраивали международные встречи на ту же тему без России», — напомнил Ульянов и добавил, что Киев пригласят за стол переговоров в свое время.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение может состояться только, если за столом переговоров, кроме РФ, окажутся, «сильнейшие защитники свободы» — Америка, Европа и Украина. По мнению политика, Москве и Киеву необходимо завершить конфликт дипломатическим путем, а переговоры должны привести к «справедливому миру».

Ранее Украина раскрыла, что сорвало переговоры в 2022 году.