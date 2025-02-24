Зеленский назвал условие для урегулирования ситуации на Украине

Зеленский назвал условием для мира участие в переговорах Евросоюза и Украины

Конфликт на Украине может быть урегулирован только при участии Брюсселя, Вашингтона и Киева в переговорах с Москвой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Во время переговоров с Россией за столом сидели сильнейшие защитники свободы — Америка, Европа и Украина», — сказал он.

По его словам, только при таком составе участников «может состояться мирное соглашение».

23 февраля Зеленский провел пресс-конференцию накануне третьей годовщины начала специальной военной операции. Он заявил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления страны в НАТО, и отказался признавать долги Киева перед США. Кроме того, президент Украины перечислил требуемые гарантии безопасности, раскрыл сроки проведения выборов и отреагировал на обвинения в диктатуре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Зеленский заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не одержит победу при помощи оружия на поле боя. Он отметил, что России и Украине необходимо завершить конфликт дипломатическим путем. Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что переговоры должны привести к «справедливому миру».

Ранее в США заявили, что Европа выступает против урегулирования на Украине.