Галустян, Барановская и Карякин: кто попал под санкции ЕС в третью годовщину начала СВО

24 февраля, в трехлетнюю годовщину начала СВО, Европейский союз принял 16-й пакет антироссийских санкций, направленный на «жизненно важные секторы российской экономики», говорится на сайте Совета ЕС.
Каллас намекнула, что Россия должна понести ответственность за конфликт на Украине, а каждый пакет санкций лишает Москву средств на ведение военных действий. Дипломат считает, что ЕС должен поставить Киев в максимально выгодное положение на фоне переговоров о завершении конфликта, а санкции — это рычаги воздействия.
Звезды и бизнесмены под санкциями
В рамках нового пакета санкций ограничения распространили на 48 человек и 35 организаций, которых признали угрожающими территориальной цельности и суверенитету Украины. В список, в частности, включили:
— председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина;
— гендиректора «Интер РАО» Сергея Дрегваля;
— президента ЮГК Константина Струкова;
— общественного деятеля и бывшего пресс-секретаря Росмолодежи Кристину Потупчик;
— актера Михаила Галустяна;
— шахматиста Сергея Карякина;
— телеведущую Юлию Барановскую;
— владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова;
— совладельца и главного конструктора российской компании по производству БПЛА Zala Aero Group Александра Захарова;
— главу ОАК Вадима Бадеху;
— директора стратегических коммуникаций «Ростеха» Виталия Бровко (он также является супругом топ-менеджера «Газпром-медиа» Тины Канделаки);
— олимпийского чемпиона и председателя «Движения первых» Никиту Нагорного;
— гендиректора концерна «Алмаз Антей» Яна Новикова и других россиян.
Сложности с полетами и атака на «теневой флот»
Помимо персональных санкций, в ЕС решили «обеспечить эффективность ограничительных мер» в отношении авиационного сектора. Теперь Евросоюз сможет вносить в санкционный список авиакомпании третьих стран, которые летают внутри России или поставляют товары для российских авиакомпаний. После попадания в список эти компании не смогут вести свою полетную деятельность в ЕС.
Ограничения коснулись российских аэропортов, включая Внуково и Жуковский, и пяти морских портов. Кроме того, Евросоюз усилил уже существующий запрет на перевозку грузов, в том числе транзитом, для компаний, которые на 25% и более принадлежат россиянину или российской компании.
«Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут увеличить процентную долю, принадлежащую российскому физическому или юридическому лицу, свыше 25%», — говорится в заявлении.
Санкции против нефтяного сектора
Совет ЕС утвердил два новых критерия, которые позволят вводить ограничительные меры на связанные с РФ танкеры или так называемый «теневой флот» России, — 24 февраля в список попали 74 судна из третьих стран. Также на территории союза больше нельзя временно хранить сырую российскую нефть и нефтепродукты, даже если это дешевое сырье, идущее транзитом.
Ограничения экспорта
Новые европейские санкции коснутся тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. В этот список вошли 53 субъекта, которые якобы вовлечены в обход ограничений или занимаются закупкой товаров, используемых при ведении боевых действий. Треть из организаций российские, а остальные базируются в КНР, Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане.
В рамках 16-го пакета санкций планируется запретить поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation, а также программное обеспечение, связанное с числовым программным управлением.
В список запрещенных к экспорту в Россию товаров вошли химические прекурсоры хлорпикрина «и других средств борьбы с массовыми беспорядками» и соединения хрома.
Банковский сектор
Меры коснулись и банковского дела: ЕС впервые ввели запрет на транзакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Также под санкции попали 13 банков, которые посчитали важными для РФ — ЕС отключил их от системы SWIFT.
По данным ТАСС и РИА Новости, среди них — «Точка банк», «Ак барс», банк «Синара», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, «Уралсиб» и другие.
Санкции против СМИ
В ЕС больше не смогут вещать восемь российских СМИ — EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Однако их сотрудники все еще могут проводить исследования или брать интервью в Европе.
Удар по союзникам
В отношении союзника России Белоруссии также усилили санкции в области услуг, связанных с программным обеспечением, криптовалютами и транспортом. Кроме этого, задействовали новый критерий, который позволит включить в список лица и организации, связанные с белорусским ВПК.
Ограничения ввели против генералов Корейской народной армии, в том числе начальника Главного разведывательного управления КНДР Ли Чхан Хо и начальника Главного оперативного управления Генштаба Син Гым Чхоля. Новые санкции распространяются также против главы China Head Aerospace Technology LLC Чжоу Дачуана.
В ЕС добавили, что готовы и к дальнейшему усилению давления на РФ.
Предсказуемый шаг: что думают в России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в данный момент российская сторона не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой:
«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования <...> А очередной пакет — вполне все, так сказать, прогнозируем».
По его словам, Россия вместе с США пытаются вместе найти вариант урегулирования конфликта на Украине, а Европа продолжает поддерживать боевые действия.
Для российского комика Михаила Галустяна решение Евросоюза внести его в санкционный список стало неожиданностью. Он заявил «Газете.Ru», что политики не смогут «закрыть всех».
«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!», — сказал он.