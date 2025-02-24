Галустян, Барановская и Карякин: кто попал под санкции ЕС в третью годовщину начала СВО

Страны Евросоюза приняли новый пакет санкций против России. Европейцы усилили ограничения, касающиеся перевозки грузов, импорта и экспорта товаров в РФ, банковской сферы, в том числе использования СПФС и SWIFT. Теперь в ЕС не смогут работать еще восемь российских СМИ. Также под санкции попали известные россияне и крупные бизнесмены. Кто оказался в очередном «черном списке» ЕС, и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля, в трехлетнюю годовщину начала СВО, Европейский союз принял 16-й пакет антироссийских санкций, направленный на «жизненно важные секторы российской экономики», говорится на сайте Совета ЕС.

Этот новый раунд санкций направлен не только против российского теневого флота, но и против тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров, игровых контроллеров, используемых для управления беспилотниками, банков, используемых для обхода наших санкций, и пропагандистских каналов, распространяющих ложь. Кая Каллас глава евродипломатии

Каллас намекнула, что Россия должна понести ответственность за конфликт на Украине, а каждый пакет санкций лишает Москву средств на ведение военных действий. Дипломат считает, что ЕС должен поставить Киев в максимально выгодное положение на фоне переговоров о завершении конфликта, а санкции — это рычаги воздействия.

Звезды и бизнесмены под санкциями

В рамках нового пакета санкций ограничения распространили на 48 человек и 35 организаций , которых признали угрожающими территориальной цельности и суверенитету Украины. В список, в частности, включили:

— председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина;

— гендиректора «Интер РАО» Сергея Дрегваля;

— президента ЮГК Константина Струкова;

— общественного деятеля и бывшего пресс-секретаря Росмолодежи Кристину Потупчик;

— актера Михаила Галустяна;

— шахматиста Сергея Карякина;

— телеведущую Юлию Барановскую;

— владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова;

— совладельца и главного конструктора российской компании по производству БПЛА Zala Aero Group Александра Захарова;

— главу ОАК Вадима Бадеху;

— директора стратегических коммуникаций «Ростеха» Виталия Бровко (он также является супругом топ-менеджера «Газпром-медиа» Тины Канделаки);

— олимпийского чемпиона и председателя «Движения первых» Никиту Нагорного;

— гендиректора концерна «Алмаз Антей» Яна Новикова и других россиян.

Сложности с полетами и атака на «теневой флот»

Помимо персональных санкций, в ЕС решили «обеспечить эффективность ограничительных мер» в отношении авиационного сектора. Теперь Евросоюз сможет вносить в санкционный список авиакомпании третьих стран, которые летают внутри России или поставляют товары для российских авиакомпаний. После попадания в список эти компании не смогут вести свою полетную деятельность в ЕС.

Ограничения коснулись российских аэропортов, включая Внуково и Жуковский, и пяти морских портов. Кроме того, Евросоюз усилил уже существующий запрет на перевозку грузов, в том числе транзитом, для компаний, которые на 25% и более принадлежат россиянину или российской компании.

«Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут увеличить процентную долю, принадлежащую российскому физическому или юридическому лицу, свыше 25%», — говорится в заявлении.

Санкции против нефтяного сектора

Совет ЕС утвердил два новых критерия, которые позволят вводить ограничительные меры на связанные с РФ танкеры или так называемый «теневой флот» России, — 24 февраля в список попали 74 судна из третьих стран. Также на территории союза больше нельзя временно хранить сырую российскую нефть и нефтепродукты, даже если это дешевое сырье, идущее транзитом.

Ограничения экспорта

Новые европейские санкции коснутся тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. В этот список вошли 53 субъекта, которые якобы вовлечены в обход ограничений или занимаются закупкой товаров, используемых при ведении боевых действий. Треть из организаций российские, а остальные базируются в КНР, Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане.

В рамках 16-го пакета санкций планируется запретить поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation, а также программное обеспечение, связанное с числовым программным управлением.

В список запрещенных к экспорту в Россию товаров вошли химические прекурсоры хлорпикрина «и других средств борьбы с массовыми беспорядками» и соединения хрома.

Банковский сектор

Меры коснулись и банковского дела: ЕС впервые ввели запрет на транзакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Также под санкции попали 13 банков, которые посчитали важными для РФ — ЕС отключил их от системы SWIFT.

По данным ТАСС и РИА Новости, среди них — «Точка банк», «Ак барс», банк «Синара», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, «Уралсиб» и другие.

Санкции против СМИ

В ЕС больше не смогут вещать восемь российских СМИ — EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Однако их сотрудники все еще могут проводить исследования или брать интервью в Европе.

Удар по союзникам

В отношении союзника России Белоруссии также усилили санкции в области услуг, связанных с программным обеспечением, криптовалютами и транспортом. Кроме этого, задействовали новый критерий, который позволит включить в список лица и организации, связанные с белорусским ВПК.

Ограничения ввели против генералов Корейской народной армии, в том числе начальника Главного разведывательного управления КНДР Ли Чхан Хо и начальника Главного оперативного управления Генштаба Син Гым Чхоля. Новые санкции распространяются также против главы China Head Aerospace Technology LLC Чжоу Дачуана.

В ЕС добавили, что готовы и к дальнейшему усилению давления на РФ.

Новые риски. Почему давление на российскую алюминиевую отрасль растет Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России. Он включает запрет импорта первичного... 20 февраля 19:39

Предсказуемый шаг: что думают в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в данный момент российская сторона не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой:

«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования <...> А очередной пакет — вполне все, так сказать, прогнозируем».

По его словам, Россия вместе с США пытаются вместе найти вариант урегулирования конфликта на Украине, а Европа продолжает поддерживать боевые действия.

Для российского комика Михаила Галустяна решение Евросоюза внести его в санкционный список стало неожиданностью. Он заявил «Газете.Ru», что политики не смогут «закрыть всех».

«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!», — сказал он.