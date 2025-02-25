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В МИД заявили, что цели СВО пока не достигнуты

Дипломат Мирошник: цели СВО пока не достигнуты
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Нина Зотина/РИА Новости

Цели специальной военной операции (СВО) в настоящее время не достигнуты, а конституционные территории Российской Федерации не являются предметом переговоров. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что говорить о выполнении целей СВО сейчас преждевременно. Конституционные территории РФ пока не освобождены, а Украина не приведена в состояние, когда она не будет представлять угрозу для России.

Мирошник отметил, что вопрос, связанный с конституционными территориями, на которых население проголосовало за вхождение в состав России, не может являться предметом обсуждения и переговоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм». По мнению Путина, позиция США по урегулированию на Украине не связана с российскими интересами, а нацелена на сохранение украинского государства.

Ранее Лавров заявил о необходимости «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО.

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