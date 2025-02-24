Лавров: нужна «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО

Лавров: должна быть железобетонная договоренность о невступлении Украины в НАТО

Необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, его слова приводит ТАСС.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности покинуть свой пост в обмен на членство его страны в НАТО.

В июне прошлого года Путин подчеркивал, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе от вступления в НАТО.

Ранее Зеленский объяснил, почему не обиделся на Трампа за «диктатора».