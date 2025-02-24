Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров: нужна «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО

Лавров: должна быть железобетонная договоренность о невступлении Украины в НАТО
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, его слова приводит ТАСС.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности покинуть свой пост в обмен на членство его страны в НАТО.

В июне прошлого года Путин подчеркивал, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе от вступления в НАТО.

Ранее Зеленский объяснил, почему не обиделся на Трампа за «диктатора».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами