Правительство РФ исправило ошибку в написании имени Дантеса

Кабмин РФ исправил ошибку в написании имени Дантеса на месте дуэли с Пушкиным

Правительство РФ исправило ошибку в названии объекта культурного наследия, где состоялась дуэль русского поэта Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Шарлем Дантесом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Теперь в списке объектов исторического и культурного наследия федерального значения в графе «Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры» указано: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.». До этого у Дантеса были другие инициалы, принадлежащие главному герою романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Ошибка была обнаружена в документах правительства РФ, Минкультуры и петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Накануне стало известно, что в постановлении правительства №527 о перечне объектов исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга указано: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э., обелиск 1937 год».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю комитета ГД по культуре Ольге Казаковой разобраться в ситуации с перепутанным именем Дантеса в официальном документе правительства. Он призвал установить, была ли допущена в документе грубая ошибка или это была «вопиющая безграмотность».

Ранее юристка, которая помогла Минкультуры с фальшивым Дантесом, заявила, что больше не будет искать ошибки.