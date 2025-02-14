Минкульт РФ ответил на критику из-за ошибки в имени Дантеса

Минкультуры: неверное имя Дантеса в документе исправят в ближайшее время

Ошибка в названии объекта культурного наследия, где состоялась дуэль русского поэта Александра Пушкина, будет исправлена в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что в постановлении правительства №527 о перечне объектов исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга указано: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э., обелиск 1937 год».

«Необходимые документы, <...> подтверждающие исправление ошибки в названии объекта, поступят в Минкультуры России, а также в правительство в течение следующей недели», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что исправление в документах правительства и министерства культуры возможно только при проведении государственной историко-культурной экспертизы.

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю комитета ГД по культуре Ольге Казаковой разобраться в ситуации с перепутанным именем Дантеса в официальном документе правительства. Он призвал установить, была ли допущена в документе грубая ошибка или это была «вопиющая безграмотность».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» представит 20 восстановленных фильмов к 80-летию Победы.