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В Госдуме поручили разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина

Володин поручил выяснить причину указания в документе убийцей Пушкина героя Дюма
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Худ. Кипренский

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил председателю комитета ГД по культуре Ольге Казаковой разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы русского писателя и поэта XIX века Александра Пушкина в официальном документе правительства. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Володин поручил установить, в документе была допущена грубая ошибка или это была «вопиющая безграмотность». Смолин рассказал, что в постановлении правительства № 527 о перечне объектов исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга указано: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э., обелиск 1937 год». Предполагается, что автор документа перепутал убийцу Пушкина Жоржа Дантеса с героем романа Александра Дюма-отца «Граф Монте Кристо» Эдмоном Дантесом.

В январе депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать гибель Михаила Лермонтова. Парламентарий считает, что смерть поэта была убийством, к которому причастны «русофобы того времени». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее искусственный интеллект расшифровал зачеркнутые записи Пушкина.

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