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Юристка, которая помогла Минкультуры с фальшивым Дантесом, больше не будет искать ошибки

Юристка Коновалова обрадовалась исправлению ошибки в имени убийцы Пушкина
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Худ. Кипренский

Юристка Юлия Коновалова в беседе с «Газетой.Ru» обрадовалась решению министерства культуры РФ исправить ошибку в названии объекта культурного наследия, где состоялась дуэль русского поэта Пушкина с неким Э. Дантесом вместо Жоржа Дантеса. На ошибку женщина указывала еще два года назад, но документы исправили только сейчас.

«Конечно, это замечательные новости! КГИОП также сообщил журналистам, что будет проведена государственная историко-культурная экспертиза. Ошибка была найдена мной совершенно случайно. Замечена в связи с известностью исторических личностей. Надеюсь, что она будет устранена. Планов искать [другие] ошибки, конечно, у меня нет», – сказала она.

До этого Коновалова рассказала в своем Telegram-канале, что случайно нашла ошибку в имени Дантеса на месте дуэли и в постановлении правительства. Девушка обращалась в КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) Санкт-Петербурга и министерство культуры с просьбой исправить неточность, однако за два года ситуация не изменилась.

После публикации истории об ошибке в СМИ председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю комитета по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы русского Александра Пушкина в официальном документе правительства. Он призвал установить, была ли допущена грубая ошибка или это была «вопиющая безграмотность».

Ранее депутат Госдумы Бурляев попросил СК расследовать гибель Михаила Лермонтова.

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