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Лавров заявил об изменении позиций многих стран по миру на Украине

Лавров: в позициях многих стран стало больше реализма по вопросу Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В позиции многих стран стало больше реализма в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре, передает РИА Новости.

Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и другими странами, но боевые действия остановит только тогда, когда «переговоры дадут твердый и устойчивый результат», подчеркнул глава российского МИД.

Лавров рассказал, что проинформировал турецкую сторону о переговорах делегаций РФ и США, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.

По его словам, после этих переговоров появилась возможность «иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия», которые сохраняются.

24 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона после переговоров в Эр-Рияде все еще не понимает, что представляет собой мирный план США по Украине.

Ранее Путин заявил, что отношения России и США таковы, что недостаточно встречи за чашкой кофе.

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